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Силовики ворвались в резиденцию главы армянской церкви

Спецназ СНБ вошел на территорию резиденции главы армянской церкви
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David Mdzinarishvili/Reuters

Сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении вошли в резиденцию Католикоса всех армян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (руководящий орган Армянской апостольской церкви, ААЦ). Об этом сообщил адвокат главы Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапаняна Мигран Погосян, пишет ТАСС.

«Сотрудники СНБ здесь, возле резиденции католикоса»‎, — сказал он.

26 июня в Армении арестовали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Следственный комитет страны считает священника и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов. По словам его адвоката Ованнеса Худояна, решение обжалуют.

Несколько фигурантов дела уже задержаны, в том числе депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян и помощник архиепископа Мовсес Шарбатян.

Арестованные якобы связаны с движением «Священная борьба», которое, по утверждению властей, стояло за «предотвращенной попыткой переворота».

25 июня сообщалось, что правоохранительные органы провели обыски в квартирах сторонников движения и в доме самого Галстаняна.

Комментируя обвинение в отношении архиепископа, премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

Ранее Пашинян предложил главе Армянской церкви посмотреть на его пенис.

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