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Католикос всех армян обвинил Ереван в антицерковной политике

Католикос ААЦ: действия правительства Армении наносят удар по церкви
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Sergei Grits/AP

Власти Армении ведут антицерковную политику, которая угрожает государственности. Об этом заявил Верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II, передает портал News.am.

«Кампания, представляющая серьезную угрозу нашей независимой государственности, единству нашего народа, наносит удар по доброму имени нашей страны и Армянской церкви», — сказал он.

В конце июня сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Армении вошли в резиденцию Католикоса всех армян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (руководящий орган Армянской апостольской церкви, ААЦ).

26 июня в Армении арестовали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Следственный комитет страны считает священника и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов.

Ранее Пашинян потребовал выбрать нового главу Армянской апостольской церкви.

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