В Армении арестовали священника по обвинению в попытке переворота

Суд в Ереване арестовал архиепископа Баграта Галстаняна на два месяца

Архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян арестован по делу о попытке захвата власти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Ованнеса Худояна. Об этом сообщает РИА Новости. По словам адвоката, решение будет обжаловано.

Следственный комитет Армении считает Галстаняна и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов. Несколько фигурантов дела уже задержаны, в том числе депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян и помощник архиепископа Мовсес Шарбатян.

Арестованные связаны с движением «Священная борьба», которое, по утверждению властей, стояло за якобы предотвращенной попыткой переворота.

Галстанян возглавлял весенние протесты 2024 года против процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, по итогам которого Азербайджану были переданы четыре села в Тавушской области.

Накануне следственный комитет Армении обвинил архиепископа Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике. Правоохранительные органы провели обыски в квартирах сторонников движения и в доме самого Галстаняна.

Комментируя обвинение в отношении архиепископа, Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

Ранее в Кремле прокомментировали задержания в Армении представителей духовенства и оппозиции.