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В России снизилась младенческая смертность

Мурашко заявил о резком снижении показателей детской смертности на 16% за 5 лет
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Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о резком снижении показателей детской смертности в России на 16% в последние пять лет. Его заявление на совещании по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным приводит ТАСС.

«Если посмотреть целом на показатели детской смертности, то за последние 5 лет они сократились более чем на 16%», — заявил Мурашко.

По словам чиновника, снижение смертности наблюдается по всем возрастным группам. Сейчас на 1000 новорожденных в России приходится 3,7 смертей. В начале 2020 года этот показатель составлял 4,4 смерти на 1000 младенцев.

В начале 2025 года сообщалось, что рождаемость в России приблизилась к показателям 2000 года, который отличался одним из самых низких значений за всю современную историю страны.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что для прироста населения нужно поднять коэффициент рождаемости до 2,3%.

Ранее россияне рассказали, кого считают виновными в снижении рождаемости в стране.

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