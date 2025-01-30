Рождаемость в России упала до одного из самых низких показателей в истории

Минздрав: рождаемость в России приблизилась к уровню 2000 года

Рождаемость в России приблизилась к показателям 2000 года, который отличался одним из самых низких значений за всю современную историю страны. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, передает «Интерфакс».

«Несмотря на то, что значение суммарного коэффициента рождаемости в 2020-е годы выше показателей начала 2000-х годов, абсолютное число рождений приблизилось к уровню 2000 года», — сказал замглавы ведомства.

Фисенко добавил, что подобная ситуация сложилась из-за менее благоприятной возрастной структуры и снижения числа женщин репродуктивного возраста. При этом, по словам замминистра, после 2027 года ожидается увеличение интенсивности деторождения.

25 января президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать пилотный проект по стимулированию рождаемости. Кроме того, глава государства распорядился проработать вопрос и представить предложения по совершенствованию программы материнского капитала, включая его увеличение в зависимости от очередности рождения ребенка.

Ранее патриарх Кирилл назвал условия для улучшения демографии в России.