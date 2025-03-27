Россияне рассказали, кого считают виновными в снижении рождаемости в стране

Более половины (51%) россиян считают, что в снижении рождаемости в России виноваты мужчины. Это показал опрос kp.ru, в котором приняли участие 3,6 тыс. человек.

По их мнению, мужчины стали слишком инфантильными и часто не хотят брать на себя ответственность за семью и детей.

«У сына моего даже мотивов нет, не хочет и все. Спрашиваю, почему же так, говорит, не хочу ответственности. Похоже, нам с мужем внуки не светят», — поделилась участница опроса.

При этом 27% респондентов считают, что в снижении рождаемости виноваты женщины, которые хотят жить для себя. Они отметили, что именно они откладывают семью на потом ради карьеры, путешествий и саморазвития.

«Большинство женщин хотят хорошо жить и отдыхать, жизнь же одна. Поэтому им не нужны дети», — сказал один из опрошенных.

Оставшиеся 22% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что виноваты не мужчины или женщины, а обстоятельства, которые им мешают. Среди них — низкая зарплата, семейные проблемы, сложности с жильем и другие.

Накануне демограф Владимир Тимаков говорил, что на сегодняшний день к 45-49 годам, которые считаются завершением репродуктивного возраста, 10% женщин в России остаются без детей. Это рекордный для РФ показатель, отметил он.

Ранее стали известны наиболее эффективные методы подъема рождаемости в России.