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Адвокат прокомментировал уголовное дело против писателя Акунина

Адвокат заявил о невиновности писателя Акунина по уголовному делу
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Адвокат Олег Дубинин заявил о невиновности писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя Григорий Чхартишвили) по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана», — сказал правозащитник.

В марте Акунина переобъявили в розыск в России. Это случилось после того, как прокуратура направила в следственные органы материалы против писателя для решения вопроса об его уголовном преследовании.

Второй Западный окружной военный суд 14 июля заочно рассмотрит уголовное дело в отношении Акунина.

18 июня писатель назвал цирком с конями дело против него.

В настоящее время Борис Акунин с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил писателя в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

Ранее книжные магазины получили книгу «Подстрочник» о переводчице Лилианне Лунгиной с закрашенной черными полосами цитатой Бориса Акунина на задней обложке.

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