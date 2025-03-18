Бориса Акунина переобъявили в розыск

Писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (настоящее имя Григорий Чхартишвили) переобъявили в розыск в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Акунин был дважды за год оштрафован за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом, уточнили до этого в прокуратуре, с 11 января по 12 марта 2025 года, находясь за пределами России, писатель продолжил распространять материалы в мессенджере без так называемой «иноагентской плашки» — текста, информирующего читателей о том, что автор поста является иноагентом.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Чхартишвили.

Писатель с 2014 года живет в Лондоне. Росфинмониторинг включил Акунина в реестр террористов и экстремистов 18 декабря 2023 года. 12 января 2024 года Минюст РФ внес его в реестр иноагентов.

Впервые МВД объявило Акунина в розыск в январе 2024 года.

Ранее книжные магазины получили книгу «Подстрочник» о переводчице Лилианне Лунгиной с закрашенной черными полосами цитатой Бориса Акунина на задней обложке.