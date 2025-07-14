На юго-западе Приморья объявлено штормовое предупреждение

В юго-западной части Приморья объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Примгидромет.

Вечером 14 июля, ночью и утром 15 июля преимущественно в Хасанском районе ожидаются сильные, а местами чрезвычайно сильные дожди. Причиной таких осадков является выход на акваторию Японского моря тропической депрессии.

В связи с этим местных жителей попросили соблюдать осторожность и учитывать штормовой прогноз при планировании поездок.

8 июля сообщалось, что штормовой ветер снес детскую площадку в Ярославле.

5 июля стало известно, что вековой серебристый клен рухнул в Ботаническом саду Петербурга во время шторма.

9 июня на столицу Румынии обрушилась мощная буря.

Ранее шторм парализовал работу метро Парижа.