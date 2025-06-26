Шторм парализовал работу метро Парижа

В Париже после сильного шторма временно прекратили работу несколько подтопленных станций метро. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным газеты, трамваи во французской столице тоже перестали ходить. Заседание Национального собрания (нижней палаты парламента), где должна была обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, было прервано из-за того, что из-за наводнения там «пошел дождь». Кроме того, ветер вырвал с корнем около 40 деревьев. На некоторых улицах произошел обрыв линий электропередачи, что напугало парижан.

Французская национальная метеорологическая служба из-за непогоды объявила оранжевый уровень опасности для региона Иль-де-Франс (в котором расположена столица). В стране в общей сложности зафиксировали около 39 тыс. молний. Два человека получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее синоптик предупредил о ливнях с грозой в десяти регионах России.