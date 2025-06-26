На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шторм парализовал работу метро Парижа

В Париже из-за непогоды затопило несколько станций метро
close
Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Париже после сильного шторма временно прекратили работу несколько подтопленных станций метро. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным газеты, трамваи во французской столице тоже перестали ходить. Заседание Национального собрания (нижней палаты парламента), где должна была обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке, было прервано из-за того, что из-за наводнения там «пошел дождь». Кроме того, ветер вырвал с корнем около 40 деревьев. На некоторых улицах произошел обрыв линий электропередачи, что напугало парижан.

Французская национальная метеорологическая служба из-за непогоды объявила оранжевый уровень опасности для региона Иль-де-Франс (в котором расположена столица). В стране в общей сложности зафиксировали около 39 тыс. молний. Два человека получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее синоптик предупредил о ливнях с грозой в десяти регионах России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами