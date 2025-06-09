На столицу Румынии обрушилась мощная буря

На румынскую столицу Бухарест обрушился сильный шторм, из-за которого в городе началось наводнение, а также произошли несколько ЧП. Об этом сообщает местный телеканал B1.

«Службы спасения Бухареста зафиксировали по меньшей мере 58 происшествий: улицы, дома и подвалы затоплены, деревья рухнули на машины и проезжую часть. Чрезвычайные бригады устраняли последствия стихии на ряде центральных улиц», — говорится в сообщении.

Также из-за шторма изменили маршруты авиарейсы из Парижа, Клуж-Напоки и Штутгарта.

В настоящее время в Бухаресте действует оранжевый уровень опасности. В городе ожидаются ливни и порывы ветра до 60-70 км/ч.

В начале июня сообщалось, что в Красноярском крае жители 14 населенных пунктов остались без света из-за шторма. Получили повреждения 20 домов. Уточнялось, что речь идет о Енисейском районе. Там развернули пункты временного размещения.

Ранее в США глава агентства по ЧС попал в скандал из-за «шутки» об ураганах.