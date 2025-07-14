Более 190 населенных пунктов остались без электричества в Новгородской области

В результате отключения электроснабжения из-за грозы в Новгородской области остаются без света 195 населенных пунктов. Об этом в своем в Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Дронов.

«По состоянию на 22:00 мск без электроснабжения остаются 195 населенных пунктов, в которых проживает 3496 человек», — написал он.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, добавил Дронов.

10 июля несколько районов Новгородской области остались без электричества из-за грозы и сильного ветра. По данным «Россетей», без света в регионе остались 7840 человек в 243 населенных пунктах.

8 июля от ураганов пострадали Омская и Ярославская области России. В результате разгула стихии были ранены двое детей.

В Клинском районе Московской области дерево рухнуло на машину, в которой ехала 12-летняя девочка. В Ярославле бетонный столб упал на ребенка, игравшего на детской площадке.

Ранее появилось видео, на котором ураган срывает крышу с медкомплекса в Москве.