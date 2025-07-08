В результате ураганов в российских регионах пострадали двое детей

SHOT: во время урагана в городах России от урагана пострадали двое детей

Минимум два человека пострадали из-за ураганного ветра в нескольких регионах России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В Подмосковье дерево рухнуло на машину, в которой ехала 12-летняя девочка. Все произошло в СНТ «Центр» в Клинском районе. Упавшее дерево буквально расплющило авто. Пострадавшую девочку увезли в больницу.

Другой случай произошел в Ярославле. Девятилетний мальчик играл во дворе с младшим братом. Ветер повалил столб, конструкция обрушилась на старшего брата, у него диагностировали сочетанные переломы.

До этого сообщалось, что пять человек пострадали из-за урагана в Омске, четверо из них находятся в больнице. По словам мэра Сергея Шелеста, из-за сильного ветра в городе повалило около 200 деревьев, зафиксировано 56 отключений электричества на сетях, вышли из строя две насосные станции.

Накануне во время урагана в Омске на женщину рухнул балкон. Инцидент произошел на первом этаже жилого дома 2006 года постройки по ул. Герцена, 232.

Ранее российский профессор объяснил, почему участились ураганы.