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Свыше семи тысяч новгородцев остаются без света после урагана

Дронов: новгородцам предоставят генераторы после отключений света из-за ураганов
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Sandris Veveris/Shutterstock/FOTODOM

Об этом рассказал губернатор Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале.

После ночной грозы с ураганными ветрами чиновник поручил обеспечить регулярную перепроверку данных о количестве отключенных от электроснабжения населенных пунктов, определить список населенных пунктов и социально значимых объектов, в которых необходимо поставить резервные генераторы, а также обеспечить регулирование дорожного движения там, где из-за отключений света перестали работать светофоры.

По данным «Россетей», сейчас без света в регионе остаются 7840 человек в 243 населенных пунктах. Устранением неполадок занимаются 50 ремонтных бригад с привлечением 53 единиц техники.

10 июля в Новгородской области снова ожидают сильные ветры с порывами ветра скоростью до 18 м/с.

До этого сообщалось, что от ураганов 8 июля пострадали Омская и Ярославская области. В результате разгула стихии были ранены двое детей.

Ранее профессор объяснил, почему в России участились ураганы.

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