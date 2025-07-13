В Петербурге произошел взрыв в многоэтажном доме

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в многоэтажном доме

Взрыв произошел в многоэтажном доме на севере Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника телеканала, взрыв произошел в доме № 17/4 на Торфяной дороге в Приморском районе города. В результате инцидента было выбито окно. О пострадавших не сообщается.

В настоящий момент на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

До этого в селе Аргудан Лескенского района Кабардино-Балкарии произошел взрыв газа, в результате которого пострадали семь человек, включая двух детей.

14 июня в одном из многоквартирных домов Архангельска произошел взрыв газа с последующим пожаром. По предварительным данным, в результате происшествия частично обрушилась кровля.

Ранее в городе Ставрополе мощный взрыв разрушил стены квартиры в многоэтажном жилом доме.