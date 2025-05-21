В Ставрополе мощный взрыв разрушил стены квартиры в многоэтажке

Мощный взрыв произошел утром 21 мая в жилом доме в Ставрополе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации Mash, все произошло в семь часов утра на 18 этаже многоэтажки на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров. Около 30 припаркованных внизу машин оказались завалены кусками бетона.

Предварительной причиной взрыва назвали утечку газа. Пострадала женщина, ее увезли в больницу.

В начале мая на юго-западе Москвы около 21:00 произошел взрыв в многоэтажном доме на улице Генерала Тюленева. После этого в здании началось возгорание. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС, загорелись квартиры на восьмом и девятом этажах жилого дома, между ними рухнули перекрытия. Огонь распространился на площади в 100 кв. м.

Предварительная причина произошедшего — взрыв газа. Telegram-каналы писали, что некоторые жильцы оказались заблокированы. По меньшей мере два человека задохнулись, еще 13 пострадали. Жителей соседних подъездов эвакуировали в пункты временного размещения.

Ранее в Новосибирске автомобиль взорвался, проезжая мимо жилого дома, и попал на видео.