Напавшего на церковь в США ликвидировали

Злоумышленник, устроивший в воскресенье стрельбу в баптистской церкви в городе Лексингтон (штат Кентукки, США), ликвидирован. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию штата.

В стрельбе был замешан один подозреваемый. По информации местного издания Lexington Herald-Leader, нападавший утром 13 июля открыл огонь по полицейскому участку в районе аэропорта Блю Грасс, а после отправился в баптистскую церковь, которая находится в 27 км от воздушной гавани. Там он устроил стрельбу по прихожанам.

Полиция обезвредила злоумышленника на месте.

До этого губернатор штата Энди Бешир заявил, что вооруженный человек устроил стрельбу в баптистской церкви в городе Лексингтон, в результате множество людей получили ранения.

В начале июля неизвестные открыли стрельбу у ночного клуба Чикаго, трех человек спасти не удалось. Как сообщал портал CBS News, трагедия произошла в квартале 300 West Chicago Avenue. Злоумышленники подъехали к клубу, где проходила вечеринка по случаю выхода нового альбома рэпера Мелло Бакзза, и открыли огонь из окна автомобиля.

Также в штате Юта мужчина устроил стрельбу по полиции, укрывшись в своем доме со взрывчаткой. Согласно информации телеканала KSL, 45-летний подозреваемый сам позвонил правоохранителям и сообщил, что расправился со своей супругой.

Ранее в США обстреляли тушивших лесной пожар пожарных.