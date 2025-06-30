В США обстреляли тушивших лесной пожар пожарных

В американском штате Айдахо неизвестный преступник ранил из огнестрельного оружия нескольких тушивших лесной пожар пожарных. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в районе Кэнфилд Маунтин в окрестностях городка Кёр-д'Ален. Тушение пожара пришлось прервать. Пока неизвестно, что послужило причиной стрельбы, число раненых и их состояние.

29 июня сообщалось, что в штате Юта мужчина открыл стрельбу по полиции, укрывшись в своем доме со взрывчаткой.

19 июня в Лас-Вегасе ютубер в прямом эфире расстрелял другого блогера и его жену.

16 июня в США сотрудники правоохранительных органов задержали 57-летнего Вэнса Боэлтера, подозреваемого в стрельбе по законодателям штата Миннесота. Президент страны Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об «ужасной стрельбе», произошедшей в Миннесоте. Глава государства назвал ее «целенаправленной атакой на законодателей штата».

Ранее в Вашингтоне произошло нападение на израильских дипломатов.