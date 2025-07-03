В Чикаго произошла стрельба у ночного клуба, есть погибшие

CBS News: в Чикаго у клуба Artis Lounge произошла стрельба, погибли три человека

В Чикаго у ночного клуба «Artis Lounge» произошла стрельба, погибли три человека. Об этом сообщает CBS News.

«По меньшей мере три человека погибли и 16 получили ранения в результате массовой стрельбы возле ночного клуба», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что трагедия произошла в квартале 300 West Chicago Avenue. Неизвестные подъехали к ночному клубу и открыли стрельбу из окна автомобиля. Вечером в клубе проходила вечеринка по случаю выхода нового альбома рэпера Мелло Бакзза.

До этого в штате Юта, США, мужчина открыл стрельбу по полиции, укрывшись в своем доме со взрывчаткой. Согласно информации телеканала, 45-летний подозреваемый позвонил правоохранителям и сообщил о том, что расправился со своей супругой.

На место прибыли сотрудники полиции. Мужчина открыл огонь по спецназовцам, которые открыли ответный огонь. Для разрешения ситуации на место прибыла бронетехника.

Ранее в США обстреляли тушивших лесной пожар пожарных.