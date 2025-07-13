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Власти пообещали проверить все переправы после обрушения моста под Вологдой

Глава Никольского округа поручил проверить все мосты после обрушения переправы
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Пресс-служба главы Никольского округа Вологодской области

После обрушения моста во время крестного хода в Вологодской области в регионе проверят все переправы и пешеходные переходы через реки. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Никольского округа Дмитрий Мишенев.

Он призвал уделить особое внимание состоянию тросовых соединений, надежности конструкций и наличию предупреждающих знаков и табличек.

» Все отчеты прошу предоставить в администрацию не позднее завтрашнего вечера (13 июля. — «Газета.Ru»). Безопасность наших жителей — безусловный приоритет», — сообщил чиновник.

Он напомнил местным жителям, что по навесным мостам нужно двигаться только пешком, по два-три человека с небольшими интервалами.

Накануне в Никольском округе Вологодской области во время крестного хода произошло обрушение подвесного моста, соединяющего поселок Дуниловский с деревней Дунилово. При этом пострадали восемь человек. Состояние одной женщины оценивалось как тяжелое, еще двух людей госпитализировали. Пострадавшим в результате обрушения переправы власти пообещали единовременные выплаты в размере до 50 тыс. руб.

Ранее в Амурской области жителям пришлось переходить реку вброд по пути на работу.

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