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В Вологодской области обрушился пешеходный мост во время крестного хода

Шесть человек пострадали при обрушении пешеходного моста в Вологодской области
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FotograFFF/Shutterstock

В Никольском округе Вологодской области произошло обрушение пешеходного моста, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Во время Крестного хода в Никольском округе произошло обрушение подвесного пешеходного моста через реку Юг между двумя населенными пунктами — поселком Дуниловским и деревней Дунилово. К месту происшествия оперативно прибыли экстренные службы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Пострадавших при обрушении моста доставили в центральную районную больницу. Им оказывается необходимая помощь. Ситуацию под личный контроль взял губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, отметили в пресс-службе.

6 июля в Нижегородской области мост не выдержал пожарный автомобиль на пути к водоему. На кадрах с последствиями инцидента видно, что провалившийся мост был изготовлен из дерева. Пожарный ЗИЛ-131 опрокинулся на правый бок. Рядом с ним на дереве укреплен знак пожарного водоема.

Ранее в Раде указали на аварийное состояние мостов в Киеве.

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