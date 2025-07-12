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Выросло число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области

Число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до восьми
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Пресс-служба главы Никольского округа Вологодской области

В результате обрушения моста через реку Юг в Вологодской области число пострадавших увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил глава Никольского округа Дмитрий Мишенев, уточнив ранее озвученную информацию о четырех пострадавших.

В настоящее время в Центральной районной больнице остаются трое пострадавших. Состояние одной женщины оценивается как тяжелое, в связи с чем планируется ее транспортировка в Вологду для дальнейшего лечения. Еще двое пострадавших находятся под наблюдением врачей в больнице Никольска.

Остальные пострадавшие, включая 13-летнюю девочку с ушибами, были отпущены домой. Мишенев добавил, что продолжаются работы по ликвидации последствий обрушения.

Обрушение подвесного моста, соединяющего поселок Дуниловский и деревню Дунилово, произошло во время проведения крестного хода. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

6 июля в Нижегородской области произошло обрушение моста под тяжестью пожарной машины, направлявшейся к водоему. На фотографиях и видеозаписях с места происшествия видно, что обрушившийся мост был деревянным. Пожарный автомобиль ЗИЛ-131 перевернулся на правый бок. Рядом с местом обрушения на дереве установлен знак, указывающий на наличие пожарного водоема.

Ранее в Раде указали на аварийное состояние мостов в Киеве.

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