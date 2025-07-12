Пострадавшие при обрушении моста в Вологодской области получат выплаты

Пострадавшим при обрушении моста через реку Юг выплатят до 50 тысяч рублей

Пострадавшие в результате обрушения пешеходного моста во время крестного хода в Вологодской области получат единовременные выплаты в размере до 50 тысяч рублей. Средства будут выделены из резервного фонда администрации Никольского округа, сообщил глава округа Дмитрий Мишенев в социальной сети «ВКонтакте».

«Установлены единовременные выплаты пострадавшим в результате обрушения моста через реку Юг в поселке Дуниловском: 50 тысяч рублей при тяжком вреде здоровью, 30 тысяч рублей при вреде средней тяжести, 15 тысяч рублей при легком вреде», — написал Мишенев.

12 июля во время крестного хода произошло обрушение подвесного моста, соединяющего поселок Дуниловский с деревней Дунилово. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что лично контролирует ход работ по ликвидации последствий инцидента.

Похожий случай произошел 6 июля в Нижегородской области, где деревянный мост не выдержал веса пожарной машины, спешившей к водоему, и рухнул. На снимках и видео с места происшествия видно, что пожарная машина ЗИЛ-131 перевернулась на бок. Неподалеку от обрушившегося моста установлен указатель, обозначающий расположенный рядом пожарный водоем.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обрушении моста в Вологодской области выросло до восьми.