В Останкинскую башню ударила молния

В Москве во время ливня молния ударила в Останкинскую телебашню. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Молния попала в Останкинскую башню во время ливня в Москве», — сказано в сообщении.

Момент удара молнии попал на видео.

После аномальной жары на Москву и Подмосковье обрушился мощный ливень. По данным Gismeteo, уже завтра температура российской столице снизится до +25...+26 °С, также ожидаются осадки.

12 июля сообщалось, что температура в столице днем достигла рекордных +34,6°C. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что такая температура является экстремальной, но в ближайшие дни столбик термометра поползет вниз.

До этого Вильфанд сообщил, что снижение температуры воздуха до +25–30°C и кратковременные дожди ожидаются в Москве с понедельника, 15 июля. Это связано с увеличением облачности и приходом северных воздушных масс. Текущие значения значительно превышают климатическую норму, и предстоящее похолодание субъективно будет ощутимо комфортнее.

Ранее метеоролог сравнила погоду в Москве, Сочи и Крыму.