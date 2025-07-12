На Москву и Подмосковье после аномальной жары обрушился ливень

В Москве и области после аномальной жары начался ливень, передает корреспондент «‎Газеты.Ru». По данным синоптиков, в ближайшее время в регионе «похолодает» до +25°С.

На видео попал район Марьина Роща в российской столице.

По данным Gismeteo, уже завтра температура в городе снизится до +25...+26 °С, также ожидаются осадки.

12 июля сообщалось, что температура в столице днем достигла рекордных +34,6°C. Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что такая температура является экстремальной, но в ближайшие дни столбик термометра поползет вниз.

До этого Вильфанд сообщил, что снижение температуры воздуха до +25–30°C и кратковременные дожди ожидаются в Москве с понедельника, 15 июля. Это связано с увеличением облачности и приходом северных воздушных масс. Текущие значения значительно превышают климатическую норму, и предстоящее похолодание субъективно будет ощутимо комфортнее.

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