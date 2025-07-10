Метеоролог сравнила погоду в Москве, Сочи и Крыму

Синоптик Позднякова: 10 июля воздух в Москве прогрелся больше, чем в Сочи

Температура воздуха в российской столице 10 июля оказалась выше, чем в Сочи и Крыму. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

В Москве воздух прогрелся до +34°C, тогда как в Сочи этот показатель составил +31°C. В Севастополе, в свою очередь, столбики термометров показывали +25°C.

«Северной столице о жаре приходится только мечтать — в Санкт-Петербурге накрапывает дождь, и [температура воздуха составляет] всего +15°C», — подчеркнула синоптик.

При этом она добавила, что к концу текущей недели жара доберется и до Ленинградской области. Потепление ожидается с 12 июля.

10 июля Гидрометцентр РФ продлил действие «оранжевого» уровня погодной опасности в российской столице до 15 июля включительно. Причиной послужила аномально жаркая погода, температура воздуха в городе превышает климатическую норму на семь–девять градусов.

По данным синоптиков, столбики термометров в Москве будут показывать от +30°C до +35°C вплоть до 14 июля. В темное время суток показатели также останутся экстремально высокими.

Ранее жителей Ростовской области предупредили о повышении температуры воздуха до +42°С.