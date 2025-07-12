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Стало известно, когда похолодает в Московском регионе

Вильфанд: понижение температуры в Московском регионе начнется с понедельника
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Похолодание до 25–30°C и кратковременные дожди ожидаются в Москве с понедельника, 15 июля. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале недели температура опустится на 5 градусов, оставаясь аномально высокой для июля. Ночные показатели составят 18–20°C (в центре — до 23°C), дневные — 25–30°C. Ожидается до 25% месячной нормы осадков. К середине недели ночью прогнозируется 14–19°C, днем — 24–27°C с сохранением дождей. Нормальная для июля температура (21–26°C днем) установится к выходным.

Понижение связано с увеличением облачности и приходом северных воздушных масс. Вильфанд отметил, что текущие значения значительно превышают климатическую норму, но предстоящее похолодание субъективно ощутимо комфортнее.

В Москве 10 июля был зафиксирован температурный рекорд за всю историю наблюдений с 1879 года: воздух в столице прогрелся до +33,8°С, превысив прошлый показатель на 0,4 градуса.

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