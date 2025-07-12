Обвиняемый в аварии на Бережковской набережной объяснил, почему скрылся после ДТП

«ВМ»: сбивший 5 человек в Москве водитель объяснил, почему скрылся после ДТП

Водитель электрокара Тимур Мусин, который сбил пять человек на пешеходном переходе в Москве, рассказал на допросе, что ехал со скоростью 60-80 км в час и не сумел вовремя затормозить перед «зеброй» из-за неисправности машины. Об этом сообщила «Вечерней Москве» («ВМ») руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«Я отказывался верить в происходящее и уехал в сторону дома. Припарковав автомобиль возле своего дома, поднялся домой, выпил стакан виски, после чего пришли сотрудники полиции», — сказал молодой человек.

Также Мусин полностью признал вину в содеянном и отметил, что ДТП произошло из-за неисправности электрокара.

Никулинский суд Москвы арестовал молодого человека на два месяца по факту нарушения правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения (п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ).

ДТП произошло вечером 11 июля. Водитель электрокара HiPhi Z проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пешеходный переход на Бережковской набережной в Москве. В результате под колеса попали пять человек, в том числе двое детей.

Виновник аварии скрылся с места происшествия, но сотрудники правоохранительных органов достаточно быстро его задержали. Оказалось, что за рулем автомобиля находился 23-летний студент. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у электрокара, сбившего пешеходов в Москве, нашли штрафы за превышение скорости.