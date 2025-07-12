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У электрокара, сбившего пешеходов в Москве, нашли штрафы за превышение скорости

ТАСС: электрокар, сбивший пятерых в Москве, уже дважды нарушал скоростной режим
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Telegram-канал «Московская медицина»

У электрокара HiPhi Z, который сбил пятерых человек на Бережковской набережной в Москве, обнаружили два неоплаченных штрафа за превышение скорости. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источника агентства, оба нарушения были зафиксированы вечером 4 июля. Тогда машина превысила скорость на 20–40 км/ч, в сумме штрафы составляют 1 125 рублей. Платежи до сих пор не погашены.

ДТП произошло накануне вечером. На Бережковской набережной водитель электрокара HiPhi Z, проигнорировав сигнал светофора, выехал на пешеходный переход и сбил пятерых человек, включая двоих детей. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

После наезда водитель скрылся с места происшествия, но довольно быстро был задержан — им оказался 23-летний студент. СМИ сообщили, что он был нетрезв и признал вину в аварии. Все детали произошедшего устанавливаются.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве автомобиль въехал в припаркованные машины такси.

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