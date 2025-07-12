Устроивший ДТП на Бережковской набережной полностью признал вину

Водитель электрокара Тимур Мусин, который сбил пять человек на пешеходном переходе в Москве, полностью признал вину в содеянном. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«Вину признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь, считаю, что произошедшее случилось из-за неисправности моего автомобиля», — сказал 23-летний водитель.

Никулинский суд Москвы арестовал молодого человека на два месяца.

До этого руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что Мусину предъявили обвинения в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 264 УК РФ).

ДТП произошло вечером 11 июля. Водитель электрокара HiPhi Z проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на пешеходный переход на Бережковской набережной в Москве. В результате под колеса попали пять человек, в том числе двое детей.

Виновник аварии скрылся с места происшествия, но сотрудники правоохранительных органов достаточно быстро его задержали. Оказалось, что за рулем автомобиля находился 23-летний студент. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее у электрокара, сбившего пешеходов в Москве, нашли штрафы за превышение скорости.