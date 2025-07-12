Обвиняемого в аварии на Бережковской набережной арестовали на два месяца

В Москве обвиняемого в ДТП на Бережковской набережной заключили под стражу

Водителя электрокара, который обвиняется в аварии с участием пешеходов на Бережковской набережной в Москве арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мусина Тимура Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ», — сказано в сообщении.

Фигуранта доставили в суд в автозаке полиции Москвы. Он был одет в черное худи, капюшон которого накинут на голову.

ДТП произошло накануне вечером. На Бережковской набережной водитель электрокара HiPhi Z, проигнорировав сигнал светофора, выехал на пешеходный переход и сбил пятерых человек, включая двоих детей. После наезда он скрылся с места происшествия. Довольно быстро водитель был задержан. Им оказался 23-летний студент. СМИ сообщили, что он был нетрезв. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее прокуратура показала видео с регистратора виновника аварии в Москве.