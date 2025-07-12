В Черкассах произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Черкассы в центральной части Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости» в Telegram-канале.

Подробная информация не приводится. Ранее уже поступили сообщения о взрыве в Черкассах.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, в регионе действуют воздушная тревога. Кроме того, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской, Полтавской, Одесской, Ровненской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Также сообщалось о взрывах в Хмельницкой области, Николаеве, Киеве, Херсоне, Одессе.

Ранее в министерстве иностранных дел Украины отреагировали на массированный удар ВС РФ по Киеву.