Алфавиты для языков народов России создадут на основе кириллицы. Такая информация следует из опубликованного указа об утверждении основ государственной языковой политики.
Из документа следует, что также будут обновлены справочники, в том числе и по грамматике. Помимо этого будет утвержден список словарей, которые фиксируют нормы языков народов России, а также созданы учебники по государственным языкам регионов.
Помимо этого, будет введена система оценки знания русского языка для иностранцев, собирающихся учиться и работать в стране.
Среди прочего документом предлагается создать технические возможности для использования языков народов России. »Смотрим» предполагает, что таким образом может быть создана особая раскладка клавиатуры, а в текстовые редакторы предложат добавить новые символы.
До этого президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и администрации подготовить указ об учреждении Дня языков народов России. Срок исполнения поручения — 1 октября 2025 года. Ответственные — вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Елена Ямпольская.
11 июля российский лидер утвердил основы государственной языковой политики РФ. В документе подчеркивается, что ключевыми целями языковой политики являются укрепление общественного восприятия высокой социальной значимости речевой культуры и владения русским языком.
Ранее Путин предложил подумать, как повысить культуру речи в РФ.