Для языков народов РФ могут создать алфавит и особую раскладку клавиатуры

Алфавиты для языков народов России создадут на основе кириллицы. Такая информация следует из опубликованного указа об утверждении основ государственной языковой политики.

Из документа следует, что также будут обновлены справочники, в том числе и по грамматике. Помимо этого будет утвержден список словарей, которые фиксируют нормы языков народов России, а также созданы учебники по государственным языкам регионов.

Помимо этого, будет введена система оценки знания русского языка для иностранцев, собирающихся учиться и работать в стране.

Среди прочего документом предлагается создать технические возможности для использования языков народов России. »Смотрим» предполагает, что таким образом может быть создана особая раскладка клавиатуры, а в текстовые редакторы предложат добавить новые символы.

До этого президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и администрации подготовить указ об учреждении Дня языков народов России. Срок исполнения поручения — 1 октября 2025 года. Ответственные — вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Елена Ямпольская.

11 июля российский лидер утвердил основы государственной языковой политики РФ. В документе подчеркивается, что ключевыми целями языковой политики являются укрепление общественного восприятия высокой социальной значимости речевой культуры и владения русским языком.

Ранее Путин предложил подумать, как повысить культуру речи в РФ.