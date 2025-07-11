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Путин поручил подготовить проект указа о Дне языков народов России

Путин поручил учредить День языков народов РФ
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Алексей Дружинин/РИА Новости

Администрация президента РФ и правительство должны подготовить указ об учреждении Дня языков народов России. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Срок исполнения поручения — 1 октября 2025 года. Ответственный — вице-премьер Татьяна Голикова и советник президента Елена Ямпольская.

В рамках утвержденных Основ государственной языковой политики государства предполагается разработка единого стандартного теста по русскому языку для иностранных граждан.

11 июля Путин утвердил основы государственной языковой политики РФ. В документе подчеркивается, что ключевыми целями языковой политики являются укрепление общественного восприятия высокой социальной значимости речевой культуры и владения русским языком.

Ранее Путин высказался об особом статусе русского языка в Киргизии.

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