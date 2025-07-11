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Путин утвердил основы языковой политики России

Путин указом утвердил основы государственной языковой политики России
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Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил основы государственной языковой политики РФ. Указ опубликован на сайте официального публикования правовых актов.

В тексте документа говорится, что основными задачами языковой политики являются утверждение общественного представления о высокой
социальной ценности речевой культуры и навыков владения русским языком, недопустимость использования нецензурной лексики, сокращение иностранных слов, имеющих аналог в русском языке, а также эффективное использование русского языка для воспитания граждан в духовно-нравственной сфере.

В указе отмечается, что ожидаемым результатом реализации языковой политики является сохранение и развитие русского языка в качестве государственного, повышение уровня владения языком среди граждан, создание учебно-методической базы для преподавания русского языка народам РФ.

Кроме того, одной из задач языковой политики РФ является продвижение русского языка на мировой арене.

Документ вступил в законную силу с момента подписания.

В начале июня Путин, выступая на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка, заявил, что проект основ государственной языковой политики России подготовлен.

Также президент отметил, что необходимо укреплять позиции русского языка и его значимость в мировом гуманитарном пространстве.

Ранее Путин предложил подумать, как повысить культуру речи в РФ.

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