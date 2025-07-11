На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Белгородской области назвал глав регионов РФ солдатами Путина

Гладков: губернаторы и главы регионов России являются солдатами Путина
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернаторы и главы российских регионов являются солдатами президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Задачи, которые ставит президент, мы стараемся выполнить в первую очередь. Он руководитель, а мы люди, которые на своих местах те решения, которые он принимает, в том числе кадровые, исполняем. Мы — солдаты президента, поэтому по-другому выйти не может», — сказал глава региона.

В этом же интервью Гладков заявил, что Путин получает доклады по ситуации в регионе максимально оперативно. По его словам, при возникновении сложных ситуаций глава государства часто лично звонит, после чего ему докладывают о произошедшем.

В марте президент России заявил, что губернаторы в регионах работают с душой по поддержке участников специальной военной операции. Путин подчеркнул, что руководители регионов стараются по максимуму поддерживать участников СВО и членов их семей.

Ранее глава Белгородской области попросил у Путина 3 млрд рублей на отселение четырех сел.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами