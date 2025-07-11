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Слушания по иску «Роснано» к Чубайсу проведут в закрытом режиме

Слушания по иску «Роснано» к Чубайсу на ₽5,6 млрд пройдут в закрытом режиме
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы постановил в закрытом режиме рассматривать иск «Роснано» к бывшему главе компании Анатолию Чубайсу. Об этом пишет ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство истца и решил провести заседание по иску в закрытом режиме», — сказал судья.

В компании объяснили такое решение важностью соблюдения коммерческой тайны. Представитель Чубайса выступил против этого решения.

В июне Мещанский суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего гендиректора компании «Пластик Лоджик» Николая Тычинина, а также бывшего зампреда правления «Роснано» Юрия Удальцова.

Представитель акционерного общества «Роснано» попросил Арбитражный суд Москвы рассматривать в закрытом режиме его иск о взыскании около 3,9 млрд рублей и $20,45 млн убытков с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании. Соответчиками Чубайса в исковом заявлении указывались Удальцов, Тычинин, а также Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселев, Герман Пихоя и Владимир Аветисян.

Ранее в Роснано заявили, что Чубайс находится в Израиле.

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