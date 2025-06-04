В Москве заочно арестовали топ-менеджера «Роснано»

Мещанский суд Москвы постановил заочно арестовать бывшего гендиректора компании «Пластик Лоджик» Николая Тычинина, а также бывшего зампреда правления «Роснано» Юрия Удальцова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, обоих фигурантов объявили в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

«Они были объявлены с начала в межгосударственный розыск, а в настоящее время и в международный», — заявил представитель правоохранительных органов.

Он уточнил, что Тычинин и Удальцов заочно арестованы на два месяца с момента задержания на территории России либо экстрадиции.

По информации, опубликованной на сайте судебной инстанции, меру пресечения фигурантам избрали 4 июня. В конце апреля стало известно, что они скрылись от следствия за рубежом.

При этом представитель акционерного общества «Роснано» попросил Арбитражный суд Москвы рассматривать в закрытом режиме его иск о взыскании около 3,9 млрд рублей и $20,45 млн убытков с Анатолия Чубайса и семи других бывших руководителей компании. Соответчиками Чубайса в исковом заявлении указывались Удальцов, ,Тычинин, а также Борис Подольский, Дмитрий Пимкин, Олег Киселев, Герман Пихоя и Владимир Аветисян.

Ранее стало известно, когда Чубайс избавился от всей своей российской недвижимости.