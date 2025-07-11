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В Роснано рассказали, где сейчас находится Чубайс

Роснано: экс-руководитель компании Чубайс сейчас находится в Израиле
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс, который с началом СВО покинул РФ, в настоящий момент находится в Израиле. Об этом заявил представитель компании в ходе заседания в Арбитражном суде Москвы, передает ТАСС.

Сообщается, что во время заседания суда по иску «Роснано» против бывшего руководителя и связанных с ним лиц, представитель компании запросил перевести процесс в закрытый режим.

«Мы понимаем, что Чубайсу, который находится в Израиле, все равно, как будет охраняться коммерческая тайна, а вот «Роснано» не все равно», — подчеркнул представитель «Роснано».

В свою очередь адвокат Чубайса выступил против полного закрытия процесса в связи с тем, что необходимо соблюсти принцип гласности. Суд, тем не менее, принял решение в пользу государственной компании.

В апреле 2025 года арбитражный суд Москвы арестовал имущество Чубайса и ряда экс-руководителей «Роснано» на сумму свыше 5,6 млрд руб. Эти меры были наложены по иску самой госкорпорации, которая требует взыскать с ответчиков причиненные убытки в размере около 3,9 млрд руб. и дополнительно $20,45 млн (около 1,7 млрд руб.).

Ранее стало известно, когда Чубайс избавился от всей своей российской недвижимости.

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