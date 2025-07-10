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«Радиостанция Судного дня» передала загадочные коды

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с загадочными сообщениями
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Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала два зашифрованных сообщения. Об этом 10 июля сообщил Telegram-канал «УВБ-76 Лог».

В первом сигнале прозвучала комбинация «НЖТИ 62679 ТАКСА 0216 5516», во втором — «НЖТИ 15886 ВЕСТОМОР 9089 7726».

7 июля радиостанция УВБ-76 передала в эфир новое сообщение — «НЖТИ 11655 мальтоза 7813 5427», которое прозвучало в 10:57 мск.

3 июля «Станция Судного дня» передала в эфир три сообщения в преддверии телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Станция вещает с 1976 года и получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового гудения. Ее передачи представляют собой монотонные звуки, периодически прерываемые кодами. Назначение сигналов не раскрыто: по одной версии, это элемент военной связи, по другой — часть секретных операций. В соцсетях пользователи часто связывают их с глобальными событиями.

Ранее радиостанция «Судного дня» передала три сообщения после решения США по Украине.

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