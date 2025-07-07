«Радиостанция Судного дня» передала в эфир новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Станция Судного дня», передала в эфир новое сообщение в понедельник, 7 июля. Об этом сообщил Telegram-канал станции.

Сообщение «НЖТИ 11655 мальтоза 7813 5427» прозвучало в 10:57 мск.

До этого радиостанция передала в эфир три сообщения в четверг в преддверии телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

Одной из главных тем обсуждения президентов является урегулирование конфликта на Украине, а также развитие экономического и торгового сотрудничества России и США.

Накануне издание The National со ссылкой на источники сообщало, что 7 июля Трамп может объявить о прекращении огня в секторе Газа. По их словам, объявление о прекращении огня может произойти в случае достижения договоренностей на переговорах Израиля и палестинского движения ХАМАС, которые проходят в Катаре.

Ранее в Венгрии заявили об опасении в НАТО третьей мировой войны.