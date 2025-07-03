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Радиостанция «Судного дня» передала три слова перед разговором Путина с Трампом

Радио «Судного дня» передало три сообщения перед разговором Путина с Трампом
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Радиостанция УВБ-76, известная также как «Станция Судного дня», передала в эфир три сообщения в четверг в преддверии предстоящего телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Сообщения представлены в Telegram-канале станции.

Утром в четверг в эфире было сообщение «НЖТИ 28769 голодикарь 8060 0174», позднее – «НЖТИ 67865 пастилка 5109 7929». Днем 3 июля станция передала «НЖТИ 48908 завофаг 8316 9800».

Путин ранее сообщил, что в четверг, 3 июля, у него состоится очередной телефонный разговор с американским лидером.

Путин и Трамп говорили по телефону уже несколько раз с момента возобновления диалога в этом году. Одной из главных тем обсуждения президентов является урегулирование конфликта на Украине, а также развитие экономического и торгового сотрудничества России и США.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин уважает своего американского коллегу Дональда Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Представитель Кремля отметил, что в некоторых областях позиции лидеров двух стран близки, однако это не значит, что они сходятся во всем.

Ранее Путин предложил США остановить конфликт по нынешней линии фронта.

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