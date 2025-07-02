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Радиостанция «Судного дня» передала три сообщения после решения США по Украине

Радио «Судного дня» передало два сообщения после решения Трампа по Украине
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Kozlik/Shutterstock/FOTODOM

Радиостанция УВБ-76, известная также как «Станция Судного дня» или «Жужжалка», передала в эфир два сообщения на фоне приостановки поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину. Сообщение приводится в Telegram-канале «УВБ-76 логи», отслеживающем ее активность.

Согласно публикациям, 2 июля, в 13:08 по московскому времени, в эфире прозвучало сообщение «НЖТИ 61803 умелец 8664 4343», а в 16:01 радиостанция передала » НЖТИ 42407 иракотис 2191 9162».

Помимо этого, в 18:15 было передано еще одно зашифрованное сообщение.

«3-е сообщение за сегодня 02.07.2025 17:44 по мск. НЖТИ 65386 НАБОБЛИН 6563 4935», — приводится сообщение «Жужжалки».

США 2 июля приняли решение приостановить поставки на Украину ряда важных видов вооружений, среди которых Patriot, зенитные ракеты, высокоточные боеприпасы и 155-мм снаряды. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Станция «УВБ-76» работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего получила еще одно название «Жужжалка». Она также имеет название «Радиостанция Судного дня», поскольку существует версия, что она является частью системы, которую разработали в СССР в разгар Холодной войны. Радиостанция якобы используется до сих пор, периодически «жужжащий» сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке с шифрами.

Ранее в России объяснили феномен «Радиостанции Судного дня».

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