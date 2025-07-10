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В Курске упал и взорвался беспилотник

«Курский бомондъ»: в Курске беспилотник упал и взорвался среди жилых домов
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Украинский беспилотник упал и сдетонировал в одном из районов Курска. Об этом сообщил Telegram-канал «Курский бомондъ», прикрепив видеозапись, снятую очевидцем.

Судя по кадрам, дрон упал прямо среди жилых домов. О последствиях на земле пока не сообщалось.

Вечером 8 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали пляж «Городской» в Курске. По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, ребенок закрыл собой маму при атаке украинского дрона. Мальчик получил ожоги более 30% тела и был эвакуирован на лечение в Москву, но не пережил транспортировку.

Позже военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские военнослужащие начали посвящать снаряды мальчику, который закрыл мать от удара украинского беспилотника на пляже в Курской области. Журналист опубликовал фотографию, на которой изображен снаряд с надписью «За мальчика Анатолия из Курска». Коц добавил, что история мальчика не оставила равнодушными участников специальной военной операции на передовой. По его словам, бойцы не планируют останавливаться и «добавят» Вооруженным силам Украины еще.

Ранее МИД России призвал мировое сообщество осудить теракты в Курской области.

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