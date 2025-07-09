МИД России призвал мировое сообщество осудить теракты в Курской области

Захарова призвала мировое сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске

Россия призывает здравомыслящую часть международного сообщества осудить теракты Украины в Курске и Рыльске. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Мы призываем здравомыслящую часть мирового сообщества, которая способна еще вопреки чинимой Западом и Банковой цензуре увидеть подлинную картину творимых киевским режимом зверств», — сказала она.

Накануне врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что пятилетнего мальчика Анатолия, пострадавшего вечером 8 июля в результате атаки украинского беспилотника на пляж в Курской области, утром 9 июля вместе с мамой перевели в Москву.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая ребенка, получили ранения.

Хинштейн рассказал, что мальчик закрыл собой маму при атаке украинского беспилотника.

Ранее военный эксперт рассказал об отражении атак ВСУ в курском приграничье.