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Бойцы ВС РФ захотели отомстить за погибшего при атаке ВСУ на курский пляж мальчика

Коц: бойцы ВС РФ начали посвящать снаряды закрывшему мать от удара ВСУ ребенку
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие начали посвящать снаряды мальчику, который закрыл мать от удара украинского беспилотника на пляже в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

Журналист опубликовал фотографию, на которой изображен снаряд с надписью «За мальчика Анатолия из Курска».

Коц добавил, что история мальчика, пытавшего спасти свою мать во время вражеской атаки, не оставила равнодушным участников СВО на передовой. По его словам, бойцы не планируют останавливаться и «добавят» ВСУ еще.

Вечером 8 июля украинская армия нанесла удар по пляжу «Городской» в Курске. Троих человек спасти не удалось, а семеро, включая пятилетнего мальчика, получили ранения.

Ребенок закрыл собой маму при атаке дрона и получил серьезные ранения. Вечером 9 июля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что мальчик скончался во время транспортировки в Москву для лечения.

Ранее атаковавший пляж с людьми в Курске украинский БПЛА сняли на видео.

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