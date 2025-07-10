На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Коми эвакуировали аэропорт

В Сыктывкаре эвакуировали аэропорт, пассажиры 40 минут стоят на улице
true
true
true
close
Telegram-канал Сыктывкар №1

В Сыктывкаре эвакуировали аэропорт. Об этом пишет Telegram-канал «Сыктывкар №1».

«По словам подписчика, уже 40 минут люди стоят на улице», — отмечается в сообщении.

Сегодня Минтранс России объявил об открытии аэропорта Геленджика. Его закрыли сразу после начала специальной военной операции и больше трех лет он не принимал рейсы. Формально аэропорт возобновил работу 10 июля, но самолеты полетят чуть позже — с 18 июля. Первый рейс выполнит авиакомпания «Аэрофлот». В целях безопасности самолеты будут летать в Геленджик только в светлое время суток — с 8:30 до 20:00 по московскому времени. В первое время аэропорт будет обслуживать до трех рейсов в день.

На фоне массированных атак украинских дронов в минувшие выходные многие российские аэропорты вводили временные ограничения на полеты. По информации Росавиации, начиная с 5 июля по 6:00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 лайнеров.

Пассажиры были вынуждены спать и есть на полу, а также бунтовали из-за платной курилки. На фоне отмен и задержек авиарейсов между Москвой и Петербургом путешественники скупили билеты на все поезда этого направления. «Коммерсантъ» подсчитал, что объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд рублей.

Ранее Песков оценил возможность восстановления работы аэропорта в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами