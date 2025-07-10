В Коми эвакуировали аэропорт

В Сыктывкаре эвакуировали аэропорт. Об этом пишет Telegram-канал «Сыктывкар №1».

«По словам подписчика, уже 40 минут люди стоят на улице», — отмечается в сообщении.

Сегодня Минтранс России объявил об открытии аэропорта Геленджика. Его закрыли сразу после начала специальной военной операции и больше трех лет он не принимал рейсы. Формально аэропорт возобновил работу 10 июля, но самолеты полетят чуть позже — с 18 июля. Первый рейс выполнит авиакомпания «Аэрофлот». В целях безопасности самолеты будут летать в Геленджик только в светлое время суток — с 8:30 до 20:00 по московскому времени. В первое время аэропорт будет обслуживать до трех рейсов в день.

На фоне массированных атак украинских дронов в минувшие выходные многие российские аэропорты вводили временные ограничения на полеты. По информации Росавиации, начиная с 5 июля по 6:00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 лайнеров.

Пассажиры были вынуждены спать и есть на полу, а также бунтовали из-за платной курилки. На фоне отмен и задержек авиарейсов между Москвой и Петербургом путешественники скупили билеты на все поезда этого направления. «Коммерсантъ» подсчитал, что объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 млрд рублей.

Ранее Песков оценил возможность восстановления работы аэропорта в Крыму.