Люди спят на полу и бунтуют из-за «курилки»: как аэропорты России переживают коллапс

«Ъ»: транспортный коллапс в аэропортах России мог нанести ущерб в 20 млрд рублей

Российские аэропорты до сих пор не могут справиться с последствиями введения ограничений из-за опасности атак беспилотников. Утром в Пулково своего вылета ожидали 7 тысяч человек, было задержано свыше сотни рейсов. По словам пассажиров, ситуация была «патовой», они были вынуждены спать и есть на полу, а также бунтовали из-за платной курилки. Коллапс может стоить российским авиаперевозчикам десятки миллиардов рублей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Воздушные гавани в России продолжают испытывать проблемы на фоне ограничений, связанных с угрозой атак беспилотников. По информации Росавиации, начиная с 5 июля по 6:00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов.

«Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек, количество предоставленных ваучеров на напитки – 199 тыс., на питание – 155 тыс.», — отметило агентство в своем Telegram-канале.

Аэропорты за последние несколько дней временно не обслуживали рейсы во многих российских городах, в частности, в Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Пскове, Ижевске, Калуге, Тамбове, Мурманске и других.

Наиболее острая ситуация сложилась в петербургском аэропорту Пулково. По состоянию на 8:00 мск, там было задержано на два и более часа 104 рейса. В администрации воздушной гавани уточнили, что 7 июля запланировано обслужить 658 рейсов, из них 107 международных.

SHOT обратил внимание, что утром из Пулково не могли вылететь 7 тысяч человек. Стабилизировать расписание планируется до конца дня с частным переносом рейсов на 8 июля.

В московском аэропорту Шереметьево по состоянию на 7:00 мск «ситуация спокойная, наблюдались небольшие скопления пассажиров», сообщили в Росавиации. Оставались задержанными на вылет более двух часов 40 рейсов. На фоне возросшей нагрузки администрация аэропорта увеличила численность работающих сотрудников. Сегодня Шереметьево намерен обслужить на прилет и вылет 1065 рейсов.

«Ну и жопа в аэропорту»

Один из очевидцев в беседе с «Фонтанкой» рассказал, что вечером и ночью в Пулково была «патовая ситуация». По его словам, пассажиров призывали ориентироваться на табло в авиагавани.

«Приезжаешь в аэропорт — там говорят: зачем приехали, небо закрыто, табло неактуально, все неверно, интернета нет <…> Ни к кассам, ни к стойкам не прорваться», — поделился он.

Другая пассажирка столкнулась с тем, что ее рейс задержали на 21 час. Она рассказала, что ее «четыре раза отправляли на посадку, но каждый раз объявляли, что вылет откладывается» . При этом «никто не давал конкретной информации».

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ночью оказалась среди застрявших в аэропорту пассажиров. В своем Telegram-канале она раскритиковала работу аэропорта, не стесняясь в выражениях.

«Ну и жопа в аэропорту... Сидим, ждем вылет уже восемь часов. Такое у меня впервые. Через пять часов должна уже начаться работа, но будет здорово, если хотя бы через девять часов буду на месте...» — отметила она.

По информации РБК, в Пулково «люди спят и сидят на полу». При этом в пресс-службе аэропорта подчеркнули, что в терминале работают агенты по гостеприимству для помощи пассажирам задержанных и отменных рейсов. Кроме того, накануне вечером в зонах ожидания выдавали мягкие сидения (коврики) и раскладные стулья.

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В Пулково также предупредили, что из-за высокой нагрузки на работу авиагавани возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения. В администрации заверили, что подобные случаи будут решаться в приоритетном порядке.

В связи с задержками рейсов в Пулково организовали оперативный штаб, в который вошли представители аэропорта, авиакомпаний и различных ведомств. Его приоритетом стала стабилизация расписания.

Северо-Западная транспортная прокуратура уже организовала проверку соблюдения прав пассажиров.

Бунт против платной курилки

В Пулково в дни авиаколлапса произошел дебош из-за недавно введенного запрета на курение. Пассажиры могут воспользоваться только специализированной комнатой, но ее единоразовое посещение стоит 500 рублей.

«Пассажиры, застрявшие в Пулково, бунтуют против платной курилки. Они хотят зайти подымить и не платить каждый раз по 500 рублей. На место уже вызывали ГБР [группу быстрого реагирования]», — рассказал SHOT.

По информации Telegram-канала, администрация аэропорта не может сделать курилку бесплатной даже временно, иначе там начнется давка, поскольку помещение рассчитано на шесть человек, и система вентиляции не справляется.

В итоге курильщикам дали возможность выходить из «чистой зоны» на улицу, сообщило издание «Подъем».

«Поток был большой, а если она [курилка] будет работать в таком интенсивном режиме, то просто не справится, а мы не можем допустить, чтобы в терминале ощущался запах табачного дыма. <…> Вчера был обеспечен пропуск пассажиров с посадочными талонами: они могли выйти из чистой зоны на улицу и покурить», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

«А я все летала»

5 июля в Шереметьево застряли участницы поп-группы «Блестящие», известные своей песней «А я все летала». Они просидели в самолете Тюмень — Москва более трех часов в ожидании трапа, сообщила Baza.

«Сначала в Тюмени была задержка, теперь здесь — три часа. Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то еще что-то. Сначала самолет еще припарковать не могли. У нас на борту у людей уже начинается паника», — поделилась участница группы Ксения Новикова.

По ее словам, воду раздали только один раз по половине стакана.

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Другие пассажиры, застрявшие в тот день в Шереметьево, чтобы скоротать время, начали петь, играть на скрипках и баянах.

«По словам очевидца, ожидающего в аэропорту свой рейс во Владивосток, у одного из пассажиров вдруг нашлась скрипка. Музыка подняла настроение окружающим, после чего они начали петь различные песни. Откуда-то появился и баян», — рассказала Baza.

Издержки в 20 млрд

«Коммерсантъ» выяснил, что многочисленные сбои расписания рейсов 5 и 6 июля в аэропортах России могут обойтись авиакомпаниям в десятки миллиардов рублей.

«Только эти первые сутки отмен рейсов в трех аэропортах обошлись авиакомпаниям по меньшей мере в 3,9–5,9 млрд рублей. Корректность этих расчетов подтвердили собеседники «Ъ» в двух крупных авиакомпаниях», — пишет «Ъ».

Кроме того, объем дополнительных издержек авиакомпаний за сутки может достигать в среднем 20 млрд рублей.

В Минтрансе России подчеркнули, что ведомство вместе с Росавиацией контролирует работу отечественного воздушного транспорта.

«Ситуация полностью управляема и нормализуется. Авиатранспортная система России продемонстрировала устойчивость к вмешательствам в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях» , — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

Также в Минтрансе отметили, что в целом все положенные по федеральным авиационным правилам услуги (в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения пассажиров в гостинице) пассажирам оказываются.

«Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров!» — напомнил Минтранс перевозчикам.