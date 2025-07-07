Люди спят на полу и бунтуют из-за «курилки»: как аэропорты России переживают коллапс

Воздушные гавани в России продолжают испытывать проблемы на фоне ограничений, связанных с угрозой атак беспилотников. По информации Росавиации, начиная с 5 июля по 6:00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов.
«Было задержано на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлено 43 тыс. вынужденных возвратов билетов, в гостиницах размещено 94 тыс. человек, количество предоставленных ваучеров на напитки – 199 тыс., на питание – 155 тыс.», — отметило агентство в своем Telegram-канале.
Аэропорты за последние несколько дней временно не обслуживали рейсы во многих российских городах, в частности, в Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Пскове, Ижевске, Калуге, Тамбове, Мурманске и других.
Наиболее острая ситуация сложилась в петербургском аэропорту Пулково. По состоянию на 8:00 мск, там было задержано на два и более часа 104 рейса. В администрации воздушной гавани уточнили, что 7 июля запланировано обслужить 658 рейсов, из них 107 международных.
SHOT обратил внимание, что утром из Пулково не могли вылететь 7 тысяч человек. Стабилизировать расписание планируется до конца дня с частным переносом рейсов на 8 июля.
В московском аэропорту Шереметьево по состоянию на 7:00 мск «ситуация спокойная, наблюдались небольшие скопления пассажиров», сообщили в Росавиации. Оставались задержанными на вылет более двух часов 40 рейсов. На фоне возросшей нагрузки администрация аэропорта увеличила численность работающих сотрудников. Сегодня Шереметьево намерен обслужить на прилет и вылет 1065 рейсов.
«Ну и жопа в аэропорту»
Один из очевидцев в беседе с «Фонтанкой» рассказал, что вечером и ночью в Пулково была «патовая ситуация». По его словам, пассажиров призывали ориентироваться на табло в авиагавани.
«Приезжаешь в аэропорт — там говорят: зачем приехали, небо закрыто, табло неактуально, все неверно, интернета нет <…> Ни к кассам, ни к стойкам не прорваться», — поделился он.
Другая пассажирка столкнулась с тем, что ее рейс задержали на 21 час. Она рассказала, что ее «четыре раза отправляли на посадку, но каждый раз объявляли, что вылет откладывается». При этом «никто не давал конкретной информации».
Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ночью оказалась среди застрявших в аэропорту пассажиров. В своем Telegram-канале она раскритиковала работу аэропорта, не стесняясь в выражениях.
«Ну и жопа в аэропорту... Сидим, ждем вылет уже восемь часов. Такое у меня впервые. Через пять часов должна уже начаться работа, но будет здорово, если хотя бы через девять часов буду на месте...» — отметила она.
По информации РБК, в Пулково «люди спят и сидят на полу». При этом в пресс-службе аэропорта подчеркнули, что в терминале работают агенты по гостеприимству для помощи пассажирам задержанных и отменных рейсов. Кроме того, накануне вечером в зонах ожидания выдавали мягкие сидения (коврики) и раскладные стулья.
В Пулково также предупредили, что из-за высокой нагрузки на работу авиагавани возможны случаи недоставки багажа в аэропорты назначения. В администрации заверили, что подобные случаи будут решаться в приоритетном порядке.
В связи с задержками рейсов в Пулково организовали оперативный штаб, в который вошли представители аэропорта, авиакомпаний и различных ведомств. Его приоритетом стала стабилизация расписания.
Северо-Западная транспортная прокуратура уже организовала проверку соблюдения прав пассажиров.
Бунт против платной курилки
В Пулково в дни авиаколлапса произошел дебош из-за недавно введенного запрета на курение. Пассажиры могут воспользоваться только специализированной комнатой, но ее единоразовое посещение стоит 500 рублей.
«Пассажиры, застрявшие в Пулково, бунтуют против платной курилки. Они хотят зайти подымить и не платить каждый раз по 500 рублей. На место уже вызывали ГБР [группу быстрого реагирования]», — рассказал SHOT.
По информации Telegram-канала, администрация аэропорта не может сделать курилку бесплатной даже временно, иначе там начнется давка, поскольку помещение рассчитано на шесть человек, и система вентиляции не справляется.
В итоге курильщикам дали возможность выходить из «чистой зоны» на улицу, сообщило издание «Подъем».
«Поток был большой, а если она [курилка] будет работать в таком интенсивном режиме, то просто не справится, а мы не можем допустить, чтобы в терминале ощущался запах табачного дыма. <…> Вчера был обеспечен пропуск пассажиров с посадочными талонами: они могли выйти из чистой зоны на улицу и покурить», — рассказали в пресс-службе аэропорта.
«А я все летала»
5 июля в Шереметьево застряли участницы поп-группы «Блестящие», известные своей песней «А я все летала». Они просидели в самолете Тюмень — Москва более трех часов в ожидании трапа, сообщила Baza.
«Сначала в Тюмени была задержка, теперь здесь — три часа. Сотрудники постоянно говорят, что ждут то трап, то автобус, то еще что-то. Сначала самолет еще припарковать не могли. У нас на борту у людей уже начинается паника», — поделилась участница группы Ксения Новикова.
По ее словам, воду раздали только один раз по половине стакана.
Другие пассажиры, застрявшие в тот день в Шереметьево, чтобы скоротать время, начали петь, играть на скрипках и баянах.
«По словам очевидца, ожидающего в аэропорту свой рейс во Владивосток, у одного из пассажиров вдруг нашлась скрипка. Музыка подняла настроение окружающим, после чего они начали петь различные песни. Откуда-то появился и баян», — рассказала Baza.
Издержки в 20 млрд
«Коммерсантъ» выяснил, что многочисленные сбои расписания рейсов 5 и 6 июля в аэропортах России могут обойтись авиакомпаниям в десятки миллиардов рублей.
«Только эти первые сутки отмен рейсов в трех аэропортах обошлись авиакомпаниям по меньшей мере в 3,9–5,9 млрд рублей. Корректность этих расчетов подтвердили собеседники «Ъ» в двух крупных авиакомпаниях», — пишет «Ъ».
Кроме того, объем дополнительных издержек авиакомпаний за сутки может достигать в среднем 20 млрд рублей.
В Минтрансе России подчеркнули, что ведомство вместе с Росавиацией контролирует работу отечественного воздушного транспорта.
«Ситуация полностью управляема и нормализуется. Авиатранспортная система России продемонстрировала устойчивость к вмешательствам в ее работу извне. У авиапредприятий достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Также в Минтрансе отметили, что в целом все положенные по федеральным авиационным правилам услуги (в том числе предоставление напитков и питания, организация размещения пассажиров в гостинице) пассажирам оказываются.
«Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров!» — напомнил Минтранс перевозчикам.