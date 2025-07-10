В Росавиации рассказали о работе московского аэропорта Жуковский

Информация о том, что московский аэропорт Жуковский приостановил работу, не соответствует действительности. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Аэропорт Жуковский <...> принимает и отправляет рейсы», — отметил он.

До этого Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что в аэропорту Жуковский якобы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В публикации подчеркивалось, что воздушная гавань приостановила работу на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Днем 10 июля мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о ликвидации украинского дрона, летевшего в сторону Москвы. Позже системы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, которые направлялись к столице РФ. Глава города рассказал, что на местах падения обломков БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

8 июля новый министр транспорта РФ Андрей Никитин назвал решение проблем с коллапсами в аэропортах одним из приоритетных направлений работы возглавляемого им ведомства. По его словам, специалисты намерены обсуждать соответствующие вопросы с представителями Росавиации.

Ранее в РФ за одни выходные отменили более 480 авиарейсов.