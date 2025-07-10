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Российские системы ПВО сбили беспилотник, направлявшийся к Москве

Собянин заявил об уничтожении БПЛА, летевшего по направлению к Москве
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Евгений Биятов/РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), направлявшийся в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — подчеркнул он.

10 июля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что системы ПВО за минувшие сутки сбили 185 украинских дронов самолетного типа. Кроме того, средства защиты уничтожили пять управляемых авиационных бомб, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ).

До этого в российском военном ведомстве рассказали, что за ночь над регионами страны и акваторией Черного моря были перехвачены 14 беспилотников. Восемь целей ликвидировали над Черным морем, по две — в Республике Крым и Белгородской области. В Курской и Пензенской областях сбили по одному БПЛА.

9 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об атаке украинского дрона-камикадзе на село Подывотье в Севском районе. Из-за действий ВСУ пострадала мирная жительница. Женщину доставили в больницу, где врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь.

Ранее в одном из регионов РФ запретили публиковать и распространять информацию о применении БПЛА.

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